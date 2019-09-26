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Antalya'da dolandırıcılık iddiası

Antalya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 2 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

26.09.2019 21:56Antalya'da dolandırıcılık iddiası
Antalya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 2 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, S.N (89) ve E.İ. (82), polise başvurarak, kendilerini savcı ve emniyet görevlisi olarak tanıtan 2 kişinin evlerine gelerek arama yaptığını ve 52 bin 500 lira değerindeki ziynet eşyalarını aldıklarını bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler M.H.O ve Y.H.O'nun, dikkat çekmemek için motosikletle önceden keşif yaptıklarını ve ardından ziynet eşyalarını müştekilerden aldıklarını tespit etti.
Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin, altınları Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde faaliyet gösteren kuyumculara sattıklarını belirlendi.
Olayla ilgili bir zanlının daha arandığı öğrenildi.

Antalya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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