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Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 9'u kadın 19 şüpheli gözaltına alındı.

25.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:04Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 9'u kadın 19 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin internette "jigolo yapma" vaadiyle dolandırıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, internette kurulan siteye "jigolo aranıyor" reklamı vererek üye olunmasını teşvik eden suç örgütünün Antalya merkezli 7 ilde faaliyet gösterdiğini belirledi.
Ekipler, yaklaşık 4 ay süren çalışmanın ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında örgüt lideri olduğu ileri sürülen H.E. ile örgütteki kadınlardan sorumlu B.A'nın da bulunduğu 9'u kadın 19 şüpheli gözaltına aldı.
Suç örgütü üyelerinin siteye üye olan kişilerden 500 lira aldıkları, VIP üyelik için ise 750 lira talep ettikleri öne sürüldü.
Örgüt üyelerinin "jigolo yapma" vaadiyle dolandırdıkları kişilerin banka kartı bilgilerinden hesaplarına da ulaştıkları iddia edildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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