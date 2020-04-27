Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Antalya'da dört günlük kısıtlamada 3 milyon lira ceza kesildi

Antalya'da dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1281 vatandaşa adli ve idari işlem yapıldı toplam 3 milyon 169 bin 323 TL para cezası kesildi.

27.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:35
Antalya'da dört günlük kısıtlamada 3 milyon lira ceza kesildi
Antalya'da dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1281 vatandaşa adli ve idari işlem yapıldı toplam 3 milyon 169 bin 323 TL para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsle mücadele kapsamında 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasına birçok vatandaş evlerinde kalarak uydu. Bazı vatandaşlar ise kabul edilmeyen sebeplerle yasağı ihlal etti. Antalya'da emniyet birimlerince 22-26 Nisan tarihlerinde kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye adli, 953 kişiye idari işlem yapıldı. Toplamda 2 milyon 781 bin 103 TL para cezası uygulandı.

Jandarma birimlerince sorumluluk alanlarında 325 kişiye idari işlem uygulandı. 388 bin 220 TL para cezası kesildi.

Antalya genelinde kolluk kuvvetleri tarafından toplamda bin 281 vatandaşa adli ve idari işlem uygulandı ve toplam 3 milyon 169 bin 323 TL para cezası kesildi.

Ayrıca 1-26 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 bin 414 araç Antalya il sınırından geri gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, 3. Sayfa, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Nur Yerlitaş’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Haberler
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
Modacı Nur Yerlitaş’ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Haberler
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor Haberler
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO’ları gösteren 3 video yayınladı Haberler
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş’ın yanına defnedilecek Haberler
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Nur Yerlitaş’ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Haberler
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz Haberler
Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz
Haberler››3. Sayfa››Antalya'da dört günlük kısıtlamada 3 milyon lira ceza kesildi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

01:09: İzmir'de korkutan yangın - Haberler 01:02: Demir boru içinde mahsur kalan oğlak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Haberler 00:45: Osmaniye'de 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında - Haberler 00:45: Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi - Haberler 00:42: Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor 00:42: Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor - Haberler 00:11: Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı - Haberler 22:52: Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış 22:42: Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek