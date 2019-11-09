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Antalya'da siyanürden zehirlenme ihtimali olan dört kişilik aile, evlerinde ölü bulundu

Antalya'da bir apartmanın 8. katında dört kişilik bir aile ölü olarak bulundu. Ölülerden ikisinin 5 ve 9 yaşlarında olduğu öğrenildi. Ekipler siyanür zehirlenmesi ihtimali üzerinde dururken binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Evdeki kokudan etkilenen 3 polis memuru ve 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı.

09.11.2019 07:59 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:49

Antalya'da Uncalı mahallesinde bir apartmanın 8. katında yaşayan dört kişi ölü olarak bulundu. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek'e (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek'e (5) ait olduğu tespit edildi. Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldükleri üzerine duruluyor.

POLİS, 4 KİŞİNİN CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Edinilen bilgiye göre olay, bugün gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesinde bulunan bir Apartmanı'nda meydana geldi. Şimşek ailesinden alamayan bir yakınının polisi araması üzerine ortaya çıkan olayda eve çilingir yardımıyla giren polis, dört kişinin cesetleriyle karşılaştı.

BABA VE ÇOCUKLARI EL ELE

Eve giren polis ekipleri, salonda Selim Şimşek ve çocukları Ceren ile Ali Çınar'ın ele ele cansız bedenlerini buldu. Evin diğer bölümlerini de kontrol eden polis, banyoda da anne Sultan Şimşek'in cesedini buldu.

SİYANÜR ENDİŞESİYLE BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri site çevresinde güvenlik önlemi alırken, gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Şimşek ailesinin siyanür zehirlenmesine bağlı ölmüş olabileceğini belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri, diğer dairelerin kapısını çalarak binayı boşalttı. Evlerinden çıkan bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarının evlerine giderken bazıları ise park ve otobüs duraklarında oturdu. Polis, ilaçlarını almak isteyen bina sakinlerinin tek tek evlerine girmesine izin verdi. Sokak ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

BABA ŞİMŞEK MEKTUP BIRAKTI: MADDİ SIKINTI ÇEKİYORUZ

Eve sabah saatlerinde bir kargo geldiği belirtirken, polis evde yaptığı incelemede, Selim Şimşek'in bıraktığı bir mektup buldu.

Baba Selim Şimşek'in, mektubunda maddi sıkıntı çektiğini, dokuz aydır çalışmadığını yazdığı belirtiliyor. Babanın, "Herkesten özür diliyorum ama artık yapacak bir şeyim yok. Hayatımıza son veriyoruz" ifadelerini kullandığı ifade ediliyor.

"KOMŞUMUZU ÇOK TANIMIYORUM"

Bina sakinlerinden Mehmet Var, "Saat 03:00 sıralarında kapıcı kapıyı çaldı. 8'inci katta bir ailenin cansız bedenlerinin bulunduğunu söyledi. Polis binayı boşalttı. Komşumuzu çok tanımıyorum" dedi.

Diğer bir bina sakini Serkan Abacı ise, "Gürültü üzerine uyandım. Kapıyı açıp çıkınca apartman görevlisi 8'inci kattaki bir dairede 4 kişilik ailenin cansız bedenleri bulunduğunu, siyanürden zehirlenmiş olabileceğini söyledi. Ailenin cesetlerinin bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine apartmanı tahliye ediyoruz dediler. Bir tane kedim var. Onu alıp çıktım. Aileyi tanımıyorum" diye konuştu.

Diğer yandan binaya ilk giren ekip, güvenlik gerekçesiyle hastanede gözetim altına alındı. Polis ve sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğu, tedbiren gözetim altında tutuldukları kaydedildi.

İSTANBUL'DA DA BENZER DURUM YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te de benzer bir olay yaşanmıştı. Fatih'te bir evde yaşayan 4 kardeş, "Dikkat içeride siyanür var" yazılı bir not bırakmıştı. Eve giren ekipler 4 kardeşin cansız bedenine ulaşmıştı.

Antalya'da siyanürden zehirlenme ihtimali olan dört kişilik aile, evlerinde ölü bulundu

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (131)
SEREN CANJ:Lafa gelince müslümanız dersiniz ağzınızdan dolu dolu çıkar lafta nedense müslüman ülkelerde Olan şeyler daha bilinmedik duyulmadık neler vardır kim bilir
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YAPMAAA:YA BU NEDİR YA O MİNİK YAVRULARIN EL ELE ÖLÜME GİTMELERİ NEDİR? NASIL BİR DUYGUDUR O İÇİM ACIYOR BU NASIL BİR ÇIKMAZDIR ÇARESİZLİKTİR. KİMBİLİR ONLAR NELER HİSSETTİ ÇOK KÖTÜ OLDUM İÇİM ACIYOR GÖZLERİM DOLUYOR. ALLAHIM SEN YARDIM ET. SEN KİMSEYİ ÇARESİZ BIRAKMA.
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SİVASLI İBOCAN:Siyanürü uygunsuz, kontrölsüz satanların, bunları tesbit etmeyen yetkililerin ALLAH cezasını versin, aynı acıyıtatsınlar, sonları böyle olsun. . . Bu ne rahatlık, meşrubat satar gibi piyasada, masa başındaki yetkililer inşallah bu siyanürü size içiren fırsatçılar olur. . . !!!
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HAMİT:Çaresizliğin sesi ve sessiz kalan tüm insanlar bu durum karşısında çözüm üretemeyen yöneticiler. Her insanın idealleri ve yaşama hakkı devam ettiği müddetçe mutlu ve müreffeh toplum olma yolunda ilerleriz bu olmaz ise sonuç hüsran olur. Yöneticiler bu milletin sorunlarına çare üretin tabi ki yumurta hesaplarıyla değil.
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EY İMAN EDENLER:ATILAN ONCA BOMBANIN PARASI BU GARiBANLARIN NAFAKASINDA ÖDENiYOR. YAZIK
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SABAH SABAH:arkadaş ne oluyor insanlara . haberlerebakmaya korkuyoruz gecim sıkıntısı bunun tek sebebi ama kimsenin kılı kıpırdamıyor siz elin süriyelisini besleyin benim halkım intihar etsin kusura bakmayın
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AD NE OLDU İNSANLARA COCUKLARA:Her anneye yemek parasl verilsin dukkanl is yeri olanlara degil isci olan anelere issiz olan annelere verilsin
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PALU:karamürselli hatırladın mı 4-5 yıl önce ülkede ''kul hakkı'' demek yasaktı bak sen de o kadar çok şeyi sayarken ''kul hakkı'' demeyi unutmuşsun nedense
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KARAMÜRSELLİ:olan ve olmayanı karşılaştırıcaz arkadaş. OLAN SIKINTI STRES ALKOL UYUŞTURUCU ZİNA HAKSIZLIK ADALETSİZLİK VB. VB. OLMAYAN HUZUR İMAN NAMAZ DİN AHLAK NAMUS. . . . . NE OLABİLİR SANIYORUZ ARKADAŞ NE OLMASINI BEKLYORUZ
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İNANICI:Devletin ulu orta siyanür satışını yasaklaması lazım. İnsanların psikolojisi çok bozuk, çoğu aile maddi sıkıntılar yüzünden çıkmaza giriyor, sonrasında da cinnet cinayet ve intihar gibi şeyler yaşanıyor. İnsanların gelir ve refah seviyesi çok düşük. Gelirler giderleri karşılamıyor. İnsanların çektiği maddi sıkıntıların p bence devletin yaratmış olduğu problemdir. Kira, elektrik, su, doğalgaz, gıda, almış başını gidiyor.
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