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Antalya'da dört kişilik aile evde ölü bulundu... Ailenin ölümünde siyanür iddiası

Antalya'da dört kişilik aile evde ölü bulundu.

09.11.2019 08:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 08:11
Antalya'da dört kişilik aile evde ölü bulundu... Ailenin ölümünde siyanür iddiası
ANTALYA - Antalya'da Uncalı mahallesinde bir apartmanın 8. katında yaşayan dört kişi ölü olarak bulundu. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek'e ile çocukları Ceren Şimşek ve Ali Çınar Şimşek'e ait olduğu tespit edildi. Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldükleri üzerine duruluyor.
Edinilen bilgiye göre olay, bugün gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesinde bulunan bir Apartmanı'nda meydana geldi. Şimşek ailesinden alamayan bir yakınının polisi araması üzerine ortaya çıkan olayda eve çilingir yardımıyla giren polis, dört kişinin cesetleriyle karşılaştı. Ekiplerin siyanür zehirlenmesi ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis, binayı tahliye etti. Polisin evde incelemesi devam ediyor.
Antalya'da dört kişilik aile evde ölü bulundu... Ailenin ölümünde siyanür iddiası

3. Sayfa

Kaynak: İHA


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