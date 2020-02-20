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Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir Diyarbakır'da defnedildi

Antalya'da 'reklam filmi çekeceğiz' bahanesiyle iki kişi tarafından ormanlık alana götürülerek öldüresiye dövüldükten sonra 15 günlük yaşam savaşını kaybeden 'Ares' takma adlı sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in cenazesi memleketi Diyarbakır'a getirilerek defnedildi.

20.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:25Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir Diyarbakır'da defnedildi

'da 'reklam filmi çekeceğiz' bahanesiyle iki kişi tarafından ormanlık alana götürülerek öldüresiye dövüldükten sonra 15 günlük yaşam savaşını kaybeden 'Ares' takma adlı sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in cenazesi memleketi 'a getirilerek defnedildi.

4 Şubat Salı günü Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alana götürülüp iddiaya göre baba oğul tarafından darp edilerek ormanlık alanda bırakılan 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesindeki 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ares'in cenazesi memleketi Diyarbakır'a getirildi. Özdemir'in cansız bedeni, cenaze namazının kılınmasının ardından Yeniköy Asri Mezarlığından defnedildi. Defin işlemleri sırasında annesi Sultan Kızılay ve sevenleri sinir krizleri geçirdi.

"Acımıza acı katmasınlar"

Özdemir'in babası Yaşar Özdemir, yalan dolan, aşağılayıcı, küçümseyici iftiralarla yorumlar yapıldığını söyledi. Yaşar Özdemir, "Çarpık bir bilgi kirliliği var, hepsini inkar ediyoruz. Bugüne kadar bizimle olan Antalya Emniyet Müdürü ve teşkilatların sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmayan şu gençler, Türkiye hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Acımızı içimize gömdük. Bundan sonra bundan sonra yalan, yanlış yorumlar yapılmasın. Bizim acımız bize yetiyor, acımıza acı katmasınlar. Hukuki süreç devam ediyor. Adalete güveniyoruz" dedi.

Anne Sultan Kızılay ise Ares için adalet istediğini belirterek, "Rabbim perdeyi kaldıracak, onlara doğrusunu gösterecek. Ares için adalet istiyorum, bunlar müebbet yemedikçe ben durmayacağım" diye konuştu.


Diyarbakır, Antalya, 3. Sayfa, Magazin

Kaynak: İHA

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