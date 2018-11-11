Antalya'da Drag Pisti Açıldı

Kepez Belediyesi
tarafından Odabaşı Mahallesi'nde inşa ettirilen Kepez Drag Pisti, gösteri amaçlı yarışlarla açıldı.
Açılış töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
, Antalya
ve Kepez için önemli bir tesisin açılışını yaptıklarını söyledi.
Açılışı yapılan drag pistinin Antalya'nın pisti olduğunu kaydeden Tütüncü, piste bir gösteri uçağının da başarılı bir şekilde inebildiğini ve alanın havaalanı olarak da kullanılabilecek kapasitesi bulunduğunu aktardı.
Tütüncü, pistin model uçak yarışları ve havacılıkta değişik etkinliklerde de kullanılacağını ifade etti.
Pistin Kepez'in gelişimine ve turist
hareketliliğe katkı sağlayacağını söyleyen Tütüncü, "Otomobil ve motor sporlarında Kepez merkez haline gelecek." diye konuştu.
Gençlerin modifiye edilmiş araçlara, drag ve drift gibi gösterilere ilgisine işaret eden Tütüncü, "Bunu da yasal pistlerde sürdürmeleri en büyük temennimiz. Sokaklarda, caddelerde yapmalarını önlemek, trafiği tehlikeye sokacak şeyler yapılmasının önüne geçmek açısından da burasının önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Tütüncü, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ve beraberindekiler pistin açılış kurdelesini kesti.
Tütüncü'nün de bir yarış otomobiliyle kısa bir tur attığı pistte daha sonra gösteri amaçlı yarışlar düzenlendi. 100'e yakın otomobil ve motosikletin katıldığı yarışları, çok sayıda sporsever ilgiyle izledi.
Kepez Belediyesi,Antalya,Kepez
11 Kasım 2018 Pazar 15:46