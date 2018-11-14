Antalya
'da "drift" ve "spin"e 115 bin lira ceza-"Drift" ve "spin" yaptıkları gerekçesiyle 14 araç sürücüsüne 115 bin 131 lira cezai işlem uygulandı
ANTALYA - Antalya'da "Drift" ve "Spin" yaptıkları gerekçesiyle 14 araç sürücüsüne 115 bin 131 lira cezai işlem uygulandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü
, "drift" veya "spin" olarak adlandırılan, trafik kurallarına aykırı hareket sürücüleri affetmiyor. Bu kapsamda 14 sürücüye, 6 tescil plakasına olmak üzere 20 işlem gerçekleştirildi. 11 sürücünün belgesine geçici olarak 60 gün süreyle el konuldu, 3 sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı, 14 araç da 60 gün süre ile trafikten men edildi. Araç
sürücülerine ise 115 bin 131 lira idari para cezası uygulandı.Drift yapan araçÖte yandan, Muratpaşa
ilçesi Eski Sanayi Sitesi içinde araçların drift yapmaya başlaması üzerine çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. Sonrasında bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisler drift yapan 07 VJ 275 plakalı otomobilin sürücüsüne 5 bin 200 lira para cezası uyguladı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen ve aracın eksik evrakları ve kusurlarının bulunması nedeniyle 4 bin lira daha eklendi. Toplamda 9 bin 200 lira ceza uygulanan otomobil 60 gün trafikten men edildi.Trafik kazalarının en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.
14 Kasım 2018 Çarşamba 10:32