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Antalya'da durdurulan araçtan 2 kilo 900 gram esrar çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekiplerince şüpheli bir araçta yapılan aramada 2 kilo 900 gram esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

27.08.2019 18:22 Antalya'da durdurulan araçtan 2 kilo 900 gram esrar çıktı
Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekiplerince şüpheli bir araçta yapılan aramada 2 kilo 900 gram esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışma yapıldı. 23 Ağustos Cuma günü saat 20.30 sıralarında Serik ilçesinde yapılan şok uygulamalar esnasında şüphelenilen bir araç durdurularak, inceleme yapıldı. Yapılan incelemede 2 kilo 900 gram esrar maddesi ve çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kilitli poşetler ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler E.K. ve Ü.B. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan işlem yapılarak, Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - ANTALYA

Antalya, Polis, serik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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