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Antalya'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı otomobilde 20,63 gram uyuşturucu ele geçirildi.

25.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:29Antalya'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı otomobilde 20,63 gram uyuşturucu ele geçirildi. Kaçmaya çalışan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Yukarı Hisar Mahallesinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil şüphe üzerine durduruldu. Araçta bulunan ve ekipleri görünce kaçmaya başlayan R.K. ile M.Y. isimli şahıslar kısa sürede yakalanırken, otomobil içerisinde yapılan aramada şoför koltuğunun altında 2 adet şeffaf poşete sarılı vaziyette 20,63 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Otomobilde bulunan ve kaçmaya çalışırken yakalanan R.K ile M.Y isimli şahıslar hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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