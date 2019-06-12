Antalya'da düşen eğitim uçağının pilotuna son görev

Kaynak: İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden emekli yüzbaşı pilot Levent Arslan, son yolculuğuna uğurlandı.Manavgat ilçesi Sorgun mevkisi yakınlarında, iki gün önce sivil eğitim uçağının dün düşmesi sonucu, pilot Levent Arslan ile öğrenci Ataberk Gökmen hayatını kaybetmiş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Devrim Gün yaralanmıştı. Levent Arslan'ın cenazesi, Uncalı Mezarlığı morgundan alınarak Konuksever Cemevi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine eşi Irina Arslan ile babası Veli ve annesi Zeynep Arslan da katıldı. Okunan duanın ardından cenaze Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'ndeki Boynuzlukuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Irina Arslan, tabutu sık sık öperek eşini son yolculuğuna uğurladı. - ANTALYA