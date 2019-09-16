Haberler » Güncel » Haber

Antalya'da düzenlenen UMKE bölge eğitim tatbikatı sona erdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) katılımıyla düzenlenen ve üç gün süren arama ve kurtarma bölge eğitim tatbikatı sona erdi.

16.09.2019 13:27
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) katılımıyla düzenlenen ve üç gün süren arama ve kurtarma bölge eğitim tatbikatı sona erdi.
Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi Kazanova mevkisinde üç gün önce başlayan eğitime, UMKE Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya, Burdur ve Isparta'da görevli 30'u eğitmen 114 personel katıldı. Eğitim tatbikatına, Antalya Sahil Güvelik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timi (DEGAK-8) ve TCSG-70 gemisi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de destek verdi.
Antalya Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitim tatbikatında, alanında uzman eğitmenler tarafından gerçeğine eş değer senaryolarla hazırlanan trafik kazası, su üstü kurtarma, enkaz altından kurtarma, UMKE survivor, yön bulma (oryantiring) ve dağda kurtarma etaplarında eğitimler verildi.
UMKE eğitim sorumlusu Mustafa Enes Sarık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp süresince teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitimler de verildiğini ifade etti.
Dokuz ekibin, 6 farklı eğitim etabından geçtiği eğitimlerde muhtemel olaylara karşı personele müdahale ve beceri kabiliyeti kazandırmanın amaçlandığını belirten Sarık, "Üç gün süreyle çok güzel ve başarılı bir eğitim kampı geçirdik. Kamp süresince alınan notlarla bir sonraki eğitimimizi planlayacağız. Eğitim kampı sonunda değerlendirme yapıldı. Katılımcı ekiplerin performansları da kayda alındı." şeklinde konuştu.
Sarık, ekiplerde yer alanlara "katılım sertifikası" verildiğini de sözlerine ekledi.
Antalya'da düzenlenen UMKE bölge eğitim tatbikatı sona erdi

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kumluca, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:00 Antalya kırtasiyecilerden zararlı ürün uyarısı
18:00 Bolu üniversiteli berfin'in katiline 45 yıl hapis )
17:59 Malkara'da hayvan çiftliğinde yangın
17:56 13 yaşında oğlunu kazada kaybeden baba 'drift' alanı istedi
17:56 Aladağ Milli Eğitim Müdürü İlhan Yıldırım görevine başladı
17:56 "Saudi Aramco saldırısı İran silahlarıyla Yemen toprakları dışından yapıldı"
17:55 İstanbul merkezli iki ilde hırsızlık operasyonu