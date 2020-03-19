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Antalya'da, eczanede şeritli koronavirüs önlemi

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesindeki eczanede, koronavirüs önlemleri kapsamında, çalışanlar ve müşterilerin en az 1 metre arayla durması için 'kırmızı şerit' uygulamasına geçildi.

19.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:12
Antalya'da, eczanede şeritli koronavirüs önlemi

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesindeki eczanede, koronavirüs önlemleri kapsamında, çalışanlar ve müşterilerin en az 1 metre arayla durması için 'kırmızı şerit' uygulamasına geçildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Korkuteli'ndeki eczanede, çalışanlar ve müşteriler arasındaki 1 metre uzaklığı sağlamak amacıyla 'kırmızı şerit' uygulaması hayata geçirildi. Eczanenin tezgahının önü, ikaz şeridiyle kapatıldı. Eczanenin teknisyeni Hamdi Murat Urlu, "Hem kendi sağlığımıza yönelik tedbir almak hem de gelen hastalarımızın sağlığını düşünerek böyle bir uygulama başlattık. En azından hastalarımızla mesafeyi uzatmış olduk. Birbirimize 1 metre mesafe uygulamasına geçtik. Koronavirüsten dolayı birbirimize enfeksiyon geçmemesi, mikropların dağılmaması açısından böyle bir tedbir almış olduk. Dezenfekte uyguluyoruz mümkün olduğu kadarıyla dikkat ediyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Korkuteli, Güncel

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