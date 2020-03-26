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Antalya'da EDS'de geri sayım başladı

Antalya'da EDS'de geri sayım başladıAntalya'da uzun süredir gündemde olan Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS), binası, tüm kamera ve levha çalışmaları tamamlandı.

26.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:20
Antalya 'da EDS'de geri sayım başladı
Antalya'da uzun süredir gündemde olan Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS), binası, tüm kamera ve levha çalışmaları tamamlandı. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkileri sistemin denetimine başladı. Vali Münir Karaloğlu, EDS'nin teknik açıdan son çalışmalar tamamlandığında devreye gireceğini açıkladı. Sistemin nisan ayı ortalarına kadar devreye girmesi planlanıyor.
Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan trafik kazaları, trafik kazaları nedeniyle yaşanan can kayıpları, sakatlanma ve yaralanmalar ile maddi kayıpların önlenmesi amacıyla yapılan en önemli çalışmalardan biri olan EDS'nin devreye girmesiyle ilgili Antalya'da geri sayım başladı. Vatandaşların trafik kurallarına uyması, can ve mal güvenliği açısından son teknolojilerin de kullanıldığı EDS'de, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrol merkezi olarak kullanılacak bina Fener Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda hizmete girdi. Kent genelinde de tüm kameralar ve levhaların çalışmaları da bitirildi.
'VATANDAŞIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN'
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzman ekiplerinin standart denetimini devam ettirdiği EDS'nin son teknik çalışmaları da tamamlandığında, ertelenmeden devreye gireceğini açıkladı. Trafikte kural ihlalleri ve bu sebeple yaşanan kazalar neticesindeki can ve mal kayıpları ile sakatlanma ve yaralanma olaylarının önemine dikkat çeken Vali Karaloğlu, 'Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için çok önemli. Teknik çalışmalar tamamlandığında devreye girecek" dedi.
130 MİLYON LİRALIK YATIRIM
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Tonguç, EDS'nin merkez binasının ihalesinin Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapıldığı, tesisat ve teknik konularından da Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın destekleriyle Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Tüm levhalama işlemlerinin de tamamlandığını belirten Tonguç, toplamda yaklaşık 130 milyon TL'lik bir yatırım olduğunu kaydetti.
TSE KONTROL AŞAMASINDA
EDS ile ilgili teknik açıdan son çalışmaların yapıldığını da kaydeden Tonguç, 'Şu anda kalibrasyon çalışmaları, yani ince ayarları yapılıyor. Tesis ve sistem TSE tarafından kontrol aşamasında. TSE yetkilileri geldi, cihazlarımızı ve sistemi kontrol ediyor. Bu arada Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü de binaya taşındı. Sistemin uygulamaya girmesi için TSE tarafından kontrol edilmiş olması gerekiyor standart yönünden ve o yapılıyor şu anda" dedi.
TRAFİK ŞUBE EDS BİNASINA TAŞINDI
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda ise Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde hizmetlerini yürüten Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün, Muratpaşa İlçesi Fener Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda yeni inşa edilen Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) binasına taşınarak, 23 Mart 2020 Pazartesi tarihinden itibaren yeni yerinde hizmet vermeye başladığı açıklandı. EDS'nin Antalya'da nisan ayında ortalarında devreye girmesinin planlandığı kaydedildi.
EDS NEDİR?
EDS, trafik akışının kontrolü ve ulaşım optimizasyonun yapılması, kent yaşantısının kurallara uygun, belli normatif yapıya kavuşturulması için ve trafikte düzeni bozan araçlardan kaynaklanan kazaların önlenerek can ve mal emniyetinin sağlanması amacı ile geliştirilen bir denetleme sistemidir. EDS, kural ihlali yapan araçların sensörler aracılığı ile tespiti sonrası, görüntü işleme yazılımları ile aracın plakasının tespit edilerek ilgili kanunda öngörülen cezaya tabii tutulmasını kapsıyor.
SİSTEMİN AMACI
Caydırıcılık unsurunu kullanarak sürücülerin trafik kurallarına azami oranda uymalarını sağlamak, böylece sürücü kültürünü olumlu yönde yeniden şekillendirmek. Kural ihlali yaparak, insanların can ve mal emniyetini tehlikeye düşüren araçları ihlal görüntüleri ile birlikte tespit edip kayıt altına almak. Trafik kurallarının insandan bağımsız bir şekilde sürekli olarak takip edilmesi, böylelikle sürücülerin kurallara uyması ile trafik düzeninin sağlanması. EDS noktalarından geçiş yapan araçların görünen özelliklerinin, kayıtlı özlük bilgileriyle tutarlı olup olmadığının kontrol edilmesi ve gerektiğinde bu tespitler aracılığı ile yetkili mercilere otomatik bildirilmesi. EDS sistemi tüm şehir içi trafikte denetim boşluğundan oluşabilecek kural ihlallerinin önüne geçmek için tasarlanmıştır.
UYGULAMA ALANLARI
Kameralar aracılığıyla 7/24 görüntülerin kayıt altına alındığı ve fotoğraflandığı sistemde, ihlal resimleri sisteme kayıt ediliyor. EDS ile kırmızı ışık ihlali, park ihlali, hız koridor ihlali, yaya yolu ihlali, hemzemin geçit ihlali, emniyet şeridi ihlali, ters yön ihlali, tercihli yol ve gabari ihlali tespit edilebiliyor. Ayrıca plaka tanıma sistemi de bulunan EDS, sabit kameraların yanısıra araç üzerinde mobil EDS olarak da ihlalleri tespit edebilecek. Antalya’da EDS’de geri sayım başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel

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Antalya'da EDS'de geri sayım başladı

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