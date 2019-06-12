Antalya'da eğitim uçağının düşmesi

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde eğitim uçuşu sırasında uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden İstanbul Bilgi Üniversitesi
öğrencisi Ataberk Gökmen (21), memleketi Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Gökmen için Çorlu Merkez
Garaj Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Gökmen'in tabutunun üzerine pilot üniforması konuldu. Bu sırada Gökmen ailesinin üyeleri gözyaşlarına boğuldu.
Öğle vakti kılınan namazın ardından Gökmen'in cenazesi, Çorlu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Manavgat ilçesi Sorgun
mevkisi yakınlarında, 10 Haziran'da sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu, pilot Levent Arslan
ile Ataberk Gökmen hayatını kaybetmiş, Devrim Gün yaralanmıştı.
Kaynak: AATekirdağ
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