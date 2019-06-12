12.06.2019 16:48
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Antalya'da eğitim uçağının düşmesi

Antalya

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçuşu sırasında uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen (21), memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçuşu sırasında uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen (21), memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Gökmen için Çorlu Merkez Garaj Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Gökmen'in tabutunun üzerine pilot üniforması konuldu. Bu sırada Gökmen ailesinin üyeleri gözyaşlarına boğuldu.
Öğle vakti kılınan namazın ardından Gökmen'in cenazesi, Çorlu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Manavgat ilçesi Sorgun mevkisi yakınlarında, 10 Haziran'da sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu, pilot Levent Arslan ile Ataberk Gökmen hayatını kaybetmiş, Devrim Gün yaralanmıştı.
Kaynak: AA
Tekirdağ, Manavgat, Çorlu, Antalya, Güncel