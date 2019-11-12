Haberler » Güncel » Antalya'da eğitime hayırsever desteği - Haber

Antalya'da eğitime hayırsever desteği

Antalya'da hayırsever iş insanı Ali Demir tarafından yaptırılacak 8 derslikli okul için protokol imzalandı.

12.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:16Antalya'da eğitime hayırsever desteği
'da hayırsever iş insanı Ali Demir tarafından yaptırılacak 8 derslikli okul için protokol imzalandı.
Vali Münir Karaloğlu, makamında kabul ettiği hayırsever Demir ile bir süre sohbet etti. İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Serik ilçesine yaptırılacak ilkokul için hazırlanan protokol imzalandı.
Çandır Mahallesi'nde inşa edilecek 8 derslikli okula, iş insanın annesi Hacı Durkadın Yaşar Demir İlkokulu ismi verilecek.
Vali Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Antalya'da hayırseverlerin desteğinin büyük olduğunu belirterek, kentin sürekli göç aldığını dile getirdi.
Karaloğlu, "Bu tür işlerde hayırseverler destek oluyor ancak yeterli değil. Kentimiz hala göç alıyor. Yeni dersliklere ve okullara ihtiyacımız var. Okulların deprem güvenliği açısından da yenilenmesi gerekiyor. Bunun için yeni hayırseverlere ihtiyaç var." diye konuştu.
Hayırsever Demir ise bölgede okul ihtiyacı olduğunu duyunca yapımına talip olduklarını aktardı.

Ali Demir, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:35 AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevini vekaleten Mehmet Savurgan yürütecek
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşme saati belli oldu
20:38 Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu - DÜZCE
20:38 BÜYÜKADALILARDAN MESURİER YORUMU: KİMSEYLE FAZLA MUHATAP OLMUYORDU
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
20:24 Trump-Erdoğan zirvesi öncesi büyük skandal! ABD'li komutanla YPG'li terörist aynı karede
19:23 Tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
19:08 Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşi konuştu: 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti
18:47 Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu
18:39 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine yanıt: Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
12.11.2019 20:41:39