Haberler » 3. Sayfa » Antalya'da eğlence mekanında cinayet - Haber

Antalya'da eğlence mekanında cinayet

Antalya'da eğlence mekanında cinayet Eğlence mekanında eğlenen adam, cep telefonuyla konuştuğu sırada aralarında husumet bulunduğu şahsın silahla kafasına ateş etmesi sonucu hayatını kaybettiANTALYA - Antalya'da bir eğlence mekanında cep telefonuyla konuştuğu sırada aralarında husumet...

25.11.2019 03:57 | Son Güncelleme: 25.11.2019 03:58

'da eğlence mekanında cinayet

Eğlence mekanında eğlenen adam, cep telefonuyla konuştuğu sırada aralarında husumet bulunduğu şahsın silahla kafasına ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da bir eğlence mekanında cep telefonuyla konuştuğu sırada aralarında husumet bulunduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Ali Laçin, hayatını kaybetti.

Olay, Döşemealtı ilçesi Şehit Ahmet Küçükadalı Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce eğlence mekanında personel taşıma işi yaptığı öğrenilen Ali Laçin, eğlendiği eski işyerine, daha önceden aralarında husumet bulunduğu B.S ve M. E. geldi. İddiaya göre, mekanın ikinci katındaki girişte cep telefonuyla konuştuğu sırada Laçin'in yanına gelen B. S., yanında getirdiği tabancayla Laçin'in kafasına ateş ederek olay yerinden otomobille kaçtı. Mekanda bulunanların vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Laçin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelileri B.S. ile M.E., polis ekiplerince yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki bir ara sokakta kaçtıkları otomobilde kıskıvrak yakalandı.

Ali Laçin'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'da eğlence mekanında cinayet

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
03:57 Antalya'da eğlence mekanında cinayet
03:07 Eyüpsultan'da iki katlı bir gecekondu çıkan yangında kül oldu
03:05 Tekirdağ'da sis etkili oldu
03:01 Antalya'da eğlence mekanında cinayet
02:56 Karaman'da otomobil yön levhasına ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
22:44 Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı: Duruşmada şahitlik yapan kişiye kurşun yağdırdı
15:41 Hanife Gürdal, mini elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
14:49 Başakşehir'de yangın faciası: Biri bebek 2 kardeş hayatını kaybetti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
25.11.2019 04:58:49