Antalya'da Ekim Ayında Konut Satışı Yüzde 19,2 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) Ekim 2018 dönemine ait konut satış istatistiklerine göre konut satışı Antalya
'da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 19,2 oranında artarak 6 bin 431 konut satıldı.
TÜİK, Ekim 2018 dönemine ait konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, ülkemiz genelinde konut satışları 2018 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 oranında artarak 146 bin 536 oldu. Konut satışlarında, İstanbul
27 bin 156 konut satışı ve yüzde 18,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 430 konut satışı ve yüzde 9,2 pay ile Ankara
, 7bin 419 konut satışı ve yüzde 5,1 pay ile İzmir
izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Hakkari
ve Ardahan
, 79 konut ile Bayburt
oldu.
Batı Akdeniz
konut satışı
Antalya'da 2017 Ekim ayında 5 bin 394 konut satılırken 2018 Ekim ayında yüzde 19,2 oranında artarak 6 bin 431 konut satıldı. Konut satışlarında 2018 Ekim ayında, Antalya 6 bin 431 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek paya sahip iller arasında 4. sırada yer aldı. Isparta
'da 2017 Ekim ayında 556 konut satılırken 2018 Ekim ayında yüzde 2,5 oranında artarak 570 konut satıldı. Burdur
'da 2017 Ekim ayında 234 konut satılırken 2018 Ekim ayında yüzde 102,1 oranında artarak 473 konut satıldı.
Antalya yabancılara konut satışında 2'nci sırada
Ülkemizde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134,4 artarak 6 bin 276 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ekim 2018'de ilk sırayı 2 bin 283 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla bin 160 konut satışı ile Antalya, 448 konut satışı ile Bursa
, 392 konut satışı ile Ankara ve 321 konut satışı ile Yalova
izledi. - ANTALYA
Türkiye İstatistik Kurumu,Antalya
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:43