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Antalya'da ekmek vatandaşların ayağına geldi

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Antalya'nın Serik ilçesinde de Vefa Sosyal Destek Grubu ve Zabıta Müdürlüğü aracılığıyla evlere ekmek dağıtımı başladı.

11.04.2020 15:29 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:32
Antalya'da ekmek vatandaşların ayağına geldi
Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Antalya 'nın Serik ilçesinde de Vefa Sosyal Destek Grubu ve Zabıta Müdürlüğü aracılığıyla evlere ekmek dağıtımı başladı.

İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından akşam saatlerinde Serik'te de özellikle fırınlarda yoğunluk yaşanmıştı. Gece başlayan sokağa çıkma yasağı ile bu yoğunluk sona ermişti. Valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılan planlama doğrultusunda, vatandaşlara ekmek dağıtımı başta fırınlar ile kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu ve Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü vasıtasıyla başladı.

Ekmek dağıtıcısı Şehmuz Dayan, "Sokağa çıkma yasağı olduğu için mahalle mahalle dolaşıyoruz. Evlere ekmek veriyoruz hizmet için" diye konuştu.

65 yaş üstü Emine Gülmez ise hizmetten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Allah devletimize, milletimize uzun ömürler versin. Sağlıkçılarımızın da Allah yardımcıları olsun. Ben de karantinadayım evden dışarı çıkmıyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, serik, Güncel
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