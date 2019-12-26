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Antalya'da elektrik kesintisi

Antalya'nın Muratpaşa, Konyaaltı, Kumluca, Kemer, Korkuteli, Serik, Akseki ve Alanya ilçelerinde yarın bakım çalışması kapsamında kontrollü elektrik kesintisi uygulanacakAntalya'da CK Enerji Akdeniz Elektrik tarafından bazı hatlarda yapılacak bakım çalışmaları kapsamında kontrollü...

26.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:37 Antalya'da elektrik kesintisi
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Antalya'da CK Enerji Akdeniz Elektrik tarafından bazı hatlarda yapılacak bakım çalışmaları kapsamında kontrollü elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden Muratpaşa, Konyaaltı, Kumluca, Kemer, Korkuteli, Serik, Akseki ve Alanya ilçeleri etkilenecek. Kesintilerin Muratpaşa ilçesinde gece 01: 00 ile sabah saat 08: 00 saatleri arasında diğer ilçelerde sabah 09: 00 ile akşam 18: 00 arasında yapılması planlanıyor. Yapılacak çalışmaların erken bitmesi halinde hatlara belirlenen saatlerden önce elektrik verileceği duyuruldu. - ANTALYA

Konyaaltı, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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