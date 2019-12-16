Haberler » Güncel » Antalya'da elektrikli bisikletli fuhuş servisi - Haber

Antalya'da elektrikli bisikletli fuhuş servisi

Antalya'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 10 kadın ile onların fuhuş yapmalarına aracı oldukları iddia edilen toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.

16.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:00Antalya'da elektrikli bisikletli fuhuş servisi
'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 10 kadın ile onların fuhuş yapmalarına aracı oldukları iddia edilen toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kadınları bazen 3 tekerli elektrikli bisikletle müşteriye götürdüğü ileri sürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçede fuhuş yaptıklarını belirledikleri 20'ye yakın adrese eş zamanlı baskın yaptı. Fuhuş merkezine çevrilen ev, otel ve pansiyona yapılan operasyonda aralarında 1 Kırgızistan, 5 Özbekistan, 3 Türkmenistan, 1 Faslı olmak üzere 10 kadın gözaltına alındı. Soruşturmasını derinleştiren ekipler kadınları fuhşa yönlendiren A.K, B.P, N.P, A.K, M.V, C.Ç, İ.A, A.E, A.K, Y.S, B.K ve C.A'yı da gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda çok sayıda çetele, bilgisayar ve cep telefonunu, suçtan elde edilen gelir olarak nitelendirilen 15 bin lira, 5000 avro, 5500 dolara el konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, mağdur kadınlar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Şüphelilerin kadınları Pazar alışverişi adı altında 3 tekerlekli elektrikli bisikletle müşteriye götürdükleri öğrenildi. Telefon görüşmeleri ve yazışmalarda ise şüpheli ve müşterinin, 'Pastayı kestiniz mi pasta hazır mı' gibi şifreler kullandıkları belirlendi.
(İsa Akar/İHA)

Antalya, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:17 Adana polis, 48 kişilik sigorta çetesini tamirci gibi davranarak yakalamış - Haber
11:17 Trabzon değirmende üretilen elektrik camiyi aydınlatıyor - Haber
11:17 Havası kirli şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Haber
11:17 Diyarbakır'da tarihi eserleri satmaya çalışan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı - Haber
11:16 İBB'nin kiralık araç ihalesi geçerli teklif olmadığı için ertelendi - Haber
10:50 Tarladan ürün aldı, parasını sulama borusuna sıkıştırıp gitti - Haber
10:20 Şırnak'ta 1986 rakımlı bölgede Mehmetçik'i paratonerler koruyor - Haber
09:58 İstanbul'da Alevi ailelere çirkin saldırı - Haber
09:38 Kaputaj Plajı'nda yağmur sonrası oluşan deniz manzarası vatandaşları hayran bıraktı - Haber
09:21 Boyu 1.65'ten kısa olan yolculara Emniyet'ten uyarı geldi - Haber
16.12.2019 11:19:21