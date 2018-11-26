Antalya'da "Emlakçıyız" Yalanıyla Dolandırıcılık İddiası

Antalya
'da, kendilerini emlakçı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı. Konyaaltı
ilçesi Fatih Polis
Merkezi Amirliğine müracaat eden S.R, H.K. ve S.T, internette gördükleri "satılık ev" ilanından ulaştıkları ve kendilerini emlakçı olarak tanıtıp anlaştıkları kişilerin, kendilerinden 22 bin 750 lira kapora alıp kaçtığını iddia etti.
Şikayet üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, olayın şüphelileri M.T, G.T. ile A.T'yi yakaladı.
Birçok suçtan sabıkalı oldukları anlaşılan 3 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Konyaaltı,Antalya
26 Kasım 2018 Pazartesi 22:26