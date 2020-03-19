Antalya'da en az 100 bin çalışan işsiz kalacak
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koranavirüs salgını Türk turizm sektöründe konuşacak hal bırakmazken, Antalya'da turizmde en az 100 bin çalışanın işsiz kalacağı tahmin ediliyor.
19.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:13
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koranavirüs salgını Türk turizm sektöründe konuşacak hal bırakmazken, Antalya 'da turizmde en az 100 bin çalışanın işsiz kalacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Antalya, Ekonomi