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Antalya'da engelli çocuk yangında yaşamını yitirdi

Aksu ilçesinde bedensel ve zihinsel engelli çocuk, ailesiyle oturduğu tek katlı evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

07.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:38Antalya'da engelli çocuk yangında yaşamını yitirdi
ilçesinde bedensel ve zihinsel engelli çocuk, ailesiyle oturduğu tek katlı evde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Karaçalı Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler gelene kadar yangına müdahale eden vatandaşlar, evde tek başına bulunan, bedensel ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen İbrahim Paşa Kaya'yı (9) dışarı çıkardı.
Sol bacağının yandığı ve dumandan etkilendiği belirlenen Kaya, götürüldüğü Aksu Semt Polikliniğinde hayatını kaybetti.
Kaya'nın cesedi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Antalya, Aksu, Güncel

Kaynak: AA

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