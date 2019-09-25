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Antalya'da engelli kadının bıçaklanarak öldürülmesi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bedensel engelli kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eşi ve kayınbiraderi tutuklandı.

25.09.2019 15:52Antalya'da engelli kadının bıçaklanarak öldürülmesi
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bedensel engelli kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eşi ve kayınbiraderi tutuklandı.
Bedensel engelli karısı İnan B'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.B. ve kardeşi H.B, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
M.B'nin, emniyetteki ifadesinde, cinayeti kardeşi H.B. ile işlediğini, bedensel engelli kadının yaşadığı evin de içerisinde bulunduğu arsa satışı nedeniyle olayı gerçekleştirdiklerini söylediği öğrenildi.
H.B'nin ise suçlamaları kabul etmediği belirtildi.
Öte yandan, şüpheliler tarafından kilitlendiği odadan çıkarak annesinin bıçaklandığını görünce yardım isteyen 10 yaşındaki Y.B'nin de olay gecesi annesiyle tartışan amcası H.B'yi televizyonu evden çıkartırken gördüğünü söylediği kaydedildi. Y.B, Alanya'dan gelen dayısına teslim edildi.
Demircikara Mahallesi'nde tek katlı evde yaşayan ailenin 10 yaşındaki çocuğu Y.B, dün, annesi İnan B'yi hareketsiz halde bulunca komşulardan yardım istemiş, kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti. Polis ekipleri, kadının eşi M.B. ile kayınbiraderi H.B'yi gözaltına almıştı.

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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