Antalya'da Engelli Öğrencinin Sınıfına Sürünerek Çıktığı İddiası

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:34



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:34

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir okulda eğitim gören engelli öğrencinin asansör sürekli bozulduğu için sınıfına sürünerek gitmek zorunda kaldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.Teomanpaşa Mahallesi'ndeki İsmail Hakkı Kaya Ortaokulunun Müdürü Mustafa Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli öğrencilere her zaman destek olduklarını ve mağduriyet yaşamaları için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.Okuldaki engelli asansörünün aylık genel kontrolden geçirildiğini anlatan Şahin, ilgili firmayla yaptıkları sözleşme gereği meydana gelen arızanın en geç bir saat içerisinde giderildiğini vurguladı.Engelli öğrencileri S.T'nin asansör sürekli bozulduğu için sınıfına sürünerek gitmek zorunda kaldığı iddiasının gerçek olmadığını belirten Şahin, "Hiçbir şekilde o öğrencimiz sürünerek sınıfına girmemiştir. Asansörün anahtarın bir tanesi ailesinde bir tanesi de müdür yardımcısında. Öğrencimizin geliş ve gidişini takip ederek gereken desteği veriyoruz. Öğrencimiz hiçbir şekilde mağdur edilmemiştir ve asansörün arızasından kaynaklanan devamsızlığı bulunmamaktadır." diye konuştu.Okullarında geçen yıl da bir yürüme engelli öğrencinin eğitim gördüğüne işaret eden Şahin, o öğrencinin de hiçbir sorun yaşamadığını dile getirdi.Şahin, projede yer almamasına rağmen İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talimatıyla okula engelli rampasının en kısa sürede yapılacağını bildirdi.Çocuğun babası Ramazan Türk ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının okulu ya da okul yönetimini kötülemek değil. eksikliklerinin gündeme getirmek olduğunu söyledi.Türk, "Okula engelli rampasının yapılması istiyoruz. Kepez Kaymakamlığından çağırdılar. Kaymakam Bey ile görüştük, okula en kısa zamanda rampa yapılacağını söylediler." dedi.İsmail Hakkı Kaya Ortaokulunda eğitim gören yürüme engelli çocuğun asansörün sık sık bozulması ve engelli rampası olmaması yüzünden 1. kattaki sınıfına sürünerek çıktığına dair haberler yer almıştı.