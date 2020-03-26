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Antalya'da engellilerden "evde kal" mesajı

Antalya'da yaşayan farklı engel gruplarındaki vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına destek verdi.

26.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:32
Antalya'da engellilerden
Antalya 'da yaşayan farklı engel gruplarındaki vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına destek verdi.
AA muhabirine konuşan, görme, işitme ve bedensel engelliler, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla yapılan çağrıya uyulmasını istedi. Evde geçirilecek zamanın geçici olduğunu vurgulayan engelliler, "sabır" tavsiyesinde bulundu.
İşitme engelli Hasan Hüseyin Aydın , işaret diliyle yaptığı açıklamada, salgından korunmak için alınan tedbirler kapsamında işe gitmediğini belirtti. Yetkililerin uyarılarının dikkate alınmasını isteyen Aydın, "Her yaştan insanlar tehdit altında, 'kimse bana bir şey olmaz' demesin. Tedbirimizi alalım ve evde kalalım." ifadelerini kullandı.
Aydın, kendisi gibi işitme engelli eşi Şerife, çocukları Hayriye ve Şevket ile işaret diliyle "Evde kal Türkiye" mesajı verdi.
Beyaz Baston Görmeyenler Derneği Başkanı Kamil Çam ise Sağlık Bakanlığınca Türkiye'de ilk vakanın görüldüğünün açıklanması sonrası evden çıkmadıklarını anlattı.
"Canınız ne kadar sıkılsa da evde kalın"
Feride Mehmetoğlu da 7 yıldır yatağa bağımlı yaşamını sürdürdüğünü ifade etti.
Ancak evde kalınarak virüsün yayılmasının önüne geçilebileceğine dikkati çeken Mehmetoğlu, "Kimse evinden çıkmasın, virüs var. Sağlığınız önemli. Canınız ne kadar sıkılsa da evinizde kalın. Halinize şükredin. Bu hastalık bitince bir süre sonra dışarıya çıkabilirsiniz." diye konuştu.
Bu arada, üniversite öğrencisi Leyla ve Mahsum Yıldırım kardeşler de gitar eşliğinde işaret diliyle söyledikleri şarkılarla "evde kal" farkındalığı oluşturdu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Aydın, Güncel

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