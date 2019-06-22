22.06.2019 12:41
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Antalya'da erik ağacından düşen yaşlı şahıs yaralandı

Antalya

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde erik ağacından düşen yaşlı şahıs yaralandı.

Antalya 'nın Gündoğmuş ilçesinde erik ağacından düşen yaşlı şahıs yaralandı.

Gündoğmuş'a bağlı Karadere Mahallesinde erik toplamak için evinin bahçesindeki erik ağacına çıkan 86 yaşındaki Yunus Işık, ağacın dalının kırılması sonucu 3-4 metre yükseklikten düştü. Yaşlı şahsın yardımına akrabaları ve komşuları koşarken, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibi yaptığı ilk müdahalenin ardından kalçasında kırık olduğu belirlenen Yunus Işık'ı Manavgat Devlet Hastanesi 'ne getirdi. Manavgat'ta yaşayan Yunus Işık'ın yaz aylarında Manavgat'tan Gündoğmuş Karadere Mahallesindeki evine giderek yazı orada geçirdiği bildirildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Yunus İşik , Gündoğmuş , Antalya , 3. Sayfa

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