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Antalya'da eşi Kovid-19'dan ölen kadın hastaneden taburcu edildi

Antalya'da kendisi gibi yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yoğun bakımda kalan hayat arkadaşını kaybeden gurbetçi kadın, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

09.04.2020 21:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:02
Antalya'da eşi Kovid-19'dan ölen kadın hastaneden taburcu edildi
Antalya 'da kendisi gibi yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yoğun bakımda kalan hayat arkadaşını kaybeden gurbetçi kadın, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
Belçika 'da yaşayan Minnet-Duran Pınarcı çifti, 16 Mart'ta Antalya'daki evlerine geldi. İki gün sonra yüksek ateş şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvuran çift, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kovid-19 testleri pozitif çıkan ve hastanede gözetim altında tutulan karı koca, şikayetleri artınca 27 Mart'ta yoğun bakıma alındı.
Yoğun bakımda bir hafta kalan 80 yaşındaki Duran Pınarcı yaşamını yitirdi, 66 yaşındaki eşi Minnet Pınarcı ise hayata tutundu.
Tedavisi tamamlanan Pınarcı, kendisiyle ilgilenen sağlık personeli tarafından hastaneden alkışlarla uğurlandı.
Pınarcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, haklarını helal etmelerini istedi.
Hastalığı yendiği için mutlu, hayat arkadaşını kaybettiği için üzgün olduğunu belirten Pınarcı, "Çift geldim tek gidiyorum. Hastalığı Belçika'da mı yoksa havalimanında mı kaptım bilmiyorum. Çok fazla bir şey hissetmedim. Sadece ölüm ile yaşam arasında kaldığımı hissettim. Herkes evinde kalsın. Kimse bu hastalığa yakalanmasın." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Belçika, Antalya, Güncel
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