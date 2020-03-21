Antalya'da eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı

Antalya 'da, eski eşi tarafından silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Çiğdem B. (41), marketten alışveriş yaptıktan Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'ndeki bir apartmana girdi. Bu sırada eski eşi Ali K. silahla ateş ederek Çiğdem B'yi yaraladı.

Sağ bacağına isabet eden mermi nedeniyle yaralanan Çiğdem B, 112 Acil Sağlık ekiplerince bir özel hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Ali K, polis ekipleri tarafından Uluç Mahallesi'nde yakalandı.

Kaynak: AA