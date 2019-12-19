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Antalya'da eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Antalya'da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

19.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:26 Antalya'da eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
'da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Veysel Yat, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Yat'ın olaydan dört yıl önce boşandığı eşi Gülhanım Doğu'nun başka biriyle evlenmeye karar verdiğini öğrenmesi üzerine, eski eşini oturduğu binada bıçaklayarak öldürdüğünü belirtti.
Sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılması talep edildi.
Söz verilen Yat, kararı mahkemeye bıraktığını bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanığı "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da bir yıl hapis cezasına çarptırdı.
Sanığın cezasında indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.
Kızılarık Mahallesi'nde, eski eşi Gülhanım Doğu'yu (46) 29 Nisan'da bıçaklayarak öldüren Veysel Yat (51) tutuklanmıştı.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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