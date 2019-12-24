Haberler » Güncel » Antalya'da etkili olan fırtına seralara zarar verdi - Haber

Antalya'da etkili olan fırtına seralara zarar verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan fırtına, bazı seralara zarar verdi.

24.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:38 Antalya'da etkili olan fırtına seralara zarar verdi
'nın ilçesinde etkili olan fırtına, bazı seralara zarar verdi.
Alanya'nın , Konaklı, Payallar, Kestel, Toslak, Yeşilöz mahallerinde fırtına etkili oldu. Patlıcan, salatalık ve domates ekili yaklaşık 100 dönümlük cam ve naylon seralar hasar gördü.
Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Alanya Ziraat Odası yetkileri fırtınanın etkisini gösterdiği yerlerde hasar tespit çalışmalarına başladı.
Toslak Mahallesi'nde patlıcan seraları zarar gören üretici Ahmet Sertgöz, aniden çıkan fırtınana nedeniyle kendisine ait 3 dönüm cam seranın zarar gördüğünü bildirdi.
Hüseyin Sertgöz de seradaki ürünleri satma imkanlarının olmadığını, maddi anlamda zararları bulunduğunu kaydetti.

Avsallar, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:40   Serbest piyasada altın fiyatları - Haber
17:40   Edirne'den kısa kısa - Haber
17:40   Rusya'nın nükleer üçlemedeki modern silah payı yüzde 82'ye ulaştı - Haber
17:39   Dünürünü öldürüp, gelinini yaralayan sanığa 34 yıl hapis - Haber
17:34   Putin'den Aliyev'e doğum günü tebriği - Haber
17:10   Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi - Haber
16:56   Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Haber
16:55   Freni boşalan tır beş aracı biçti - Haber
16:52   Kayıp kızından gelen videoyu gören anne, hayatının şokunu yaşadı! - Haber
16:33   Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor - Haber
24.12.2019 17:42:38