Haberler » Güncel » Antalya'da etkili yağış su baskınlarına neden oldu - Haber

Antalya'da etkili yağış su baskınlarına neden oldu

Antalya'da etkili olan yağış nedeniyle örtü altı tarım yapılan bazı çilek ve biber seralarını su bastı.

06.01.2020 10:01 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:08 Antalya'da etkili yağış su baskınlarına neden oldu
'da etkili olan yağış nedeniyle örtü altı tarım yapılan bazı çilek ve biber seralarını su bastı. Bir derenin taşması sonucu 10 mahallenin ulaşımı aksadı.

Antalya'da dün gece yarısını başlayan aşırı yağışlar Serik ilçesinde örtü altı tarım yapılan seralarda zarara neden oldu. Kökez Mahallesi Yazır mevkisindeki dere de sağanak nedeniyle taştı. Yaklaşık 10 mahalleyi birbirine bağlayan yol sular altında kaldı. Derenin yakınında içinde biber bulunan iki cam serada sular altında kaldı.

"Elinde kürekle serasına koştu"

Elinde kürekle serasına giren sel sularını tahliye etmeye çalışan Süleyman Cengiz, "İçinde biber ekili olan serama en küçük yağmurda su giriyor. Bunun nedeni de yakındaki derenin ıslah edilmemesidir. En küçük yağmur dere sele dönüyor. 1 dönümün üzerinde alanımın su içinde kaldı. 25-30 santimetre sera içinde su var. Bu mahsulün ölümü demek artık" dedi.

Öte yandan aynı ilçenin Kadriye Mahallesi'nde yaklaşık 40 çiçek serasının da sular altında kaldığı öğrenildi. Şiddetli yağışın çarşamba gününe kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. - ANTALYA

Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:16   16. RLC Günleri #SınırlarınÖtesinde bir programla karşınıza çıkıyor! - Haber
10:16   Adana'da kaçak sigara operasyonu - Haber
10:12   Adanalıların kitap aşkı kuyruk oluşturdu - Haber
10:11   Bayburt'ta karla mücadele sürüyor - Haber
10:11   Tömür- Elvanlı yolu asfaltlandı - Haber
08:39   İstanbul Üniversitesi yemekhane zammı kararıyla ilgili açıklama yaptı - Haber
22:17   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Haber
22:00   Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Haber
20:46   ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İran'a yönelik saldırıların devam edebileceğini belirterek, "Vuracağımız tüm hedefler yasal hedefler olacak" dedi - Haber
20:12   Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı - Haber
6.01.2020 10:23:22