Antalya'da Ev Kiralama Yoluyla Dolandırıcılık İddiası

Antalya
'da internet sitesi üzerinden kiralık ev ilanı vererek vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Eskişehir
Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Y.A, internete kiralık ev ilanı veren bir kişinin hesabına 2 bin lira "kapora" parası gönderdiğini ve ardından kişiye bir daha ulaşamadığını belirtti.
Y.A'nın havale ile gönderdiği paranın Kültür Mahallesi
'ndeki bir ATM'den çekildiğini tespit eden Antalya Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden M.C.D. ve G.G'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin aynı yöntemle Bursa
'da yaşayan bir kişiden de 2 bin 950 lira aldığı öne sürüldü.
Başsavcı,Eskişehir,Antalya
Kaynak: AA