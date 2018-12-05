Antalya'da Ev Yangını

Antalya
'nın Gazipaşa
ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Aydın
Mahallesi Gökçein Caddesi'nde Süleyman Tuncer'in ikamet ettiği binanın ikinci katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları ile müdahale edildi.
Evi kullanılamaz hale gelen Tuncer, "Öğlen yemeğine gelmiştim. Kapıyı açınca içeride duman olduğunu fark ettim. Yatak odası ateş almış. İçeride kimse yoktu. Hemen itfaiyeyi aradım itfaiye gelip söndürdü." dedi.
Aydın,Gazipaşa,Antalya
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:20