Antalya'da Ev Yangını

Antalya
'nın Gazipaşa
ilçesinde çıkan yangında, 2 katlı evde hasar oluştu.
Kerim Alparslan'ın yaşadığı Yeni Mahalle
'deki binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangında, 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Mahalle sakinlerinden Osman Malgaz, komşularının evinden yükselen dumanın ilk olarak sobadan kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.
Balkona çıkınca alevleri fark ettiğini belirten Malgaz, "Vakit kaybetmeden durumu yetkililere bildirdim." dedi.
Yeni Mahalle, Gazipaşa, Antalya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA