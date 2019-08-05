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Antalya'da ev yangını

Antalya'da evde çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

05.08.2019 13:13 Antalya'da ev yangını
Antalya'da evde çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şekerhane Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın nedeniyle evinde mahsur kalan 55 yaşındaki Hayriye Arıkan, ekiplerin dairenin kapısını kırarak içeri girmesiyle kurtarıldı.
112 Acil Servis ekibinin müdahale ettiği Arıkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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