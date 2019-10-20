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Antalya'da ev yangını

Antalya'da bir dairede çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

20.10.2019 11:42Antalya'da ev yangını
Antalya'da bir dairede çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, dün Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5126. Sokak'taki, 3 katlı bir apartmanın birinci katındaki Abdullah Atmaca'ya ait dairede bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Evde dumanların yükseldiğini fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın büyümeden kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, yangının söndürülmesini izledi. Yangın esnasında korktuğu gözlenen 5 yaşlarındaki bir çocuğu, başka bir çocuğun sarılarak sakinleştirmeye çalışması da dikkat çekti.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangın maddi hasara neden oldu. - ANTALYA

Antalya, İtfaiye, Kepez, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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