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Antalya'da ev yangını

Antalya'da altı katlı binanın birinci katında çıkan yangın söndürüldü.

25.10.2019 15:22Antalya'da ev yangını
Antalya'da altı katlı binanın birinci katında çıkan yangın söndürüldü.
Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın Hikmet Ürek'e ait birinci katında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 4 itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Binanın üst katları da alevlerden etkilendi.
Bina sakinleri, dumandan etkilenmemeleri amacıyla tahliye edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürüldü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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