Antalya'da evde kalanlar için kurulan müzik grubu konserlerle moral veriyor
Alanya Belediyesince oluşturulan müzik grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalanları verdikleri konserlerle eğlendiriyor.
16.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:00
Alanya Belediyesi, evde kalan vatandaşların eğlenceli zaman geçirmesini sağlamak amacıyla sokaklarda mini konserler düzenlemeye başladı.
Bu kapsamda oluşturulan müzik grubu, üstü açık minibüste seslendirdiği şarkılarla, vatandaşlara moral veriyor. İlçe sakinleri de şarkılara eşlik ediyor.
Bir grup sağlık çalışanının, ambulanstan inerek oynaması da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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