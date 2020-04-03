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Antalya'da "evde kalanlar" için Pandemi Psikososyal Destek Birimi kuruldu

Antalya İl Sağlık Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalanlara psikolojik destek vermek için Pandemi Psikososyal Destek Birimi hayata geçirildi.

03.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:58
Antalya'da
Antalya İl Sağlık Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalanlara psikolojik destek vermek için Pandemi Psikososyal Destek Birimi hayata geçirildi.
Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açılamaya göre, birim 30 Mart Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 0242 503 45 66 telefon numarasından 08.30 ile 17.30 saatlerinde hizmet veriyor.
Hattı arayanlar alanında uzman psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilerinden oluşan Psikososyal Destek Biriminden danışmanlık hizmeti alabiliyor.
Arayanlara şu konularda destek sağlanıyor:
"Salgın hastalık sürecinde ortaya çıkabilecek muhtemel psikolojik tepkiler, pandemi sürecindeki belirsizlik, karantinanın yarattığı yalnızlık hissi, kendilerini iyi hissetmek için neler yapabilecekleri, çocuklara koronavirüsün nasıl anlatabileceği, umutsuzluk, korku, endişe, çaresizlik, kaygı, eski alışkanlıklara özlem, konsantre olamama, hatırlamada güçlük, karar verememe, olumsuz düşüncelere odaklanma gibi endişeler."

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Antalya'da 'evde kalanlar' için Pandemi Psikososyal Destek Birimi kuruldu - Haberler

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