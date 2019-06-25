25.06.2019 13:58
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Antalya'da evden çıkan 2 metrelik yılan paniğe sebep oldu

Antalya

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sıcaklar sebebiyle eve giren ve yaklaşık 2 metre boyunda olan yılan, ev sahiplerine korku dolu anlar yaşattı.

Antalya 'nın Korkuteli ilçesinde sıcaklar sebebiyle eve giren ve yaklaşık 2 metre boyunda olan yılan, ev sahiplerine korku dolu anlar yaşattı.

İçeride yılan olduğunu fark eden ev sahipleri, evin içinden avluya hızla kaçmaya çalışan yılana önce tazyikli suyla sonra kürekle müdahale etti. Kısa süreli paniğin yaşandığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Evden çıkmayı başaran yılanın akıbeti belirlenemedi.

Diğer taraftan, Kaş ilçesinde yol kenarında iki yılanın dansı görüntülere yansıdı. Kaş'ın Çavdır Mahallesi'nde traktörüyle seyir halindeki Ali Kuptan, yol kenarında hareket halinde iki yılanı fark etti. Birbirine kenetlenmiş yılanlar dans edercesine hareket etti. Kuptan hemen cep telefonuna sarılıp, iki yılanın dansını cep telefonuna kaydetti.

İlk defa dans eden yılanlar gördüğünü söyleyen Kuptan, "Yol kenarında önce ne olduğunu anlayamadım. Yaklaşınca iki yılanın birbirine kenetlenmiş şekilde ve dans ettiğini gördüm. Yılanlar dakikalarca dans etti. Yılanların bu hareketinin çiftleşme dansı olduğunu öğrendim. Onlara zarar vermeden oradan ayrıldım" diye konuştu. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Korkuteli , Antalya , Güncel

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