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Antalya'da eve yıldırım düştü: 1 yaralı

Vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu duyurunun yapıldığı Antalya'da, eve yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

11.12.2019 23:45 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:47

Vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu duyurunun yapıldığı 'da, eve yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

ilçesi Baraj Mahallesi 5849 Sokak'ta iki Suriyeli ailenin yaşadığı tek katlı bir eve yıldırım düştü. İki çocuk babası Abdulilleh Abdullatif (29) yaralandı, evin camları kırıldı, duvarlarında hasar oluştu.

Abdullah Hac Abdullatif (38) aileler içeride otururken eve yıldırım düştüğünü ve kardeşinin yaralandığını belirterek, "Çok şükür kardeşimin durumu iyi." dedi.

Bu arada, hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Antalya'da eve yıldırım düştü: 1 yaralı

Antalya, Kepez, Hac, Güncel

Kaynak: AA


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