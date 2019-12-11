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Antalya'da eve yıldırım düştü: 1 yaralı

ANTALYA (İHA) – "Kırmızı kod" uyarısının verildiği Antalya'da, bir eve yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

11.12.2019 23:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:56Antalya'da eve yıldırım düştü: 1 yaralı
ANTALYA (İHA) – "Kırmızı kod" uyarısının verildiği 'da, bir eve yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Meteorolojinin aşırı yağış beklentisi nedeniyle ilk kez "kırmızı kod" uyarısında bulunduğu Antalya'da bu akşam yoğun yağış etkisini gösterdi. Saat 18.00'dan sonra kentte yağmur aralıksız devam etti. Saat 20.00'dan sonra kenti şimşekler aydınlatırken, ilçesine bağlı Baraj Mahallesi 5849 sokaktaki bir eve yıldırım çarptığı bilgisi geldi. Evin çatısında yer alan internet alıcı direğine çarpan yıldırım sonrası, o sırada evin içerisinde bulunan 3 çocuk babası Abdulileh Abdullatif (29) yaralandı. Evde ise yıldırım sonucu çatı ve duvarlarında delikler oluştu, pencere camları kırıldı. Yine yıldırım çarpan evin bitişiğindeki bir evinde camları patladı.

Evdekilerin vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayakta tedavi edilen Abdullatif, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olayın görgü tanıklarından ve yaralanın abisi Abdullah Hac Abdüllatif (38), "İçerde köşede otururken onu çarpmış. Camlar falan hep kırıldı. Allah'a şükürler olsun bir şey olmadı" dedi.

Abdullatif'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Antalya, Kepez, Hac, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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