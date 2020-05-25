Antalya'da evin odasına kendisini kilitleyen silahlı kişi, polis ekiplerince ikna edildi

Antalya'da bir süre annesini rehin aldıktan sonra evin odasına kendisini kilitleyen silahlı kişi, polis ekiplerince ikna edildi.

25.05.2020 03:20 | Son Güncelleme: 25.05.2020 03:24
Antalya'da bir süre annesini rehin aldıktan sonra evin odasına kendisini kilitleyen silahlı kişi, polis ekiplerince ikna edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'nde silahlı bir kişinin babasının evine gelerek, odaya kendisini kilitlediği ihbarı üzerine harekete geçti.
Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Ş.Ç'nin, pompalı tüfekle babasını evden çıkararak, polisi araması için annesini bir süre rehin aldığı belirlendi.
Daha sonra annesini de bırakan şüpheli, kendisini evin odasına kilitledi. Polis ekipleri, şüphelinin teslim olması için çağrıda bulundu. Bölgeye gelen Özel Harekat polisleri de kalkanla eve girdi.
Yaklaşık 4 saat süren çalışmayla ikna edilen, eşinden bir süre önce ayrıldığı ve borcu olduğu belirtilen Ş.Ç, polis merkezine götürüldü.
Bu arada, bir motosikletli polislerin arasından geçip, olay yerindeki caddenin giriş ve çıkışına çekilen güvenlik şeridini kopararak, bölgeden hızla uzaklaştı.
Motosikletli sürücünün yakalanması için polis ekipleri sevk edildi. Antalya’da evin odasına kendisini kilitleyen silahlı kişi, polis ekiplerince ikna edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Muratpaşa, Antalya, Polis, Güncel, Haber

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