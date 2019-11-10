Haberler » 3. Sayfa » Antalya'da evinde ölü bulunan ailenin cenazeleri Erzurum'da toprağa verildi - Haber

Antalya'da evinde ölü bulunan ailenin cenazeleri Erzurum'da toprağa verildi

Antalya'da evinde ölü bulunan ailenin cenazeleri Erzurum'da toprağa verildi Cenazeler kazılan mezarlara iple indirildiERZURUM - Antalya'da menşei belli olmayan kimyasal madde nedeniyle yaşamını yitiren aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi Erzurum'da kazılan 6 metre derinliğinde ki özel mezarlıkta...

10.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:33
'da evinde ölü bulunan ailenin cenazeleri 'da toprağa verildi
Cenazeler kazılan mezarlara iple indirildi
ERZURUM - Antalya'da menşei belli olmayan kimyasal madde nedeniyle yaşamını yitiren aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi Erzurum'da kazılan 6 metre derinliğinde ki özel mezarlıkta toprağa verildi. Defin sırasında mezarlığa cemaatten kimse alınmazken cenazeler 3 metre derinliğinde kazılan mezarlara iple indirildi.
Olay, Antalya'nın Konyaaltı Siteler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şimşek ailesinden alamayan bir yakınının polisi araması üzerine ortaya çıkan olayda eve çilingir yardımıyla giren polis, dört kişinin cesetleriyle karşılaştı. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek'e ile çocukları Ceren Şimşek ve Ali Çınar Şimşek'e ait olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemede siyanür ile zehirlendiği iddia edilen 4 kişinin Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, toprağa verilmek üzere kara yoluyla Erzurum'a getirildi.
Cenazeler Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kırkgöze mahallesinde dekontaminasyon kamyonu ile getirilirken, güvenlik güçleri cenaze aracı çevresinde yoğun önlem aldı. AFAD ekipleri ve cenazeyi yıkamak için gelen imamlara da özel kıyafet giydirildi.
Öte yandan cenazeler cenaze aracı içinden çıkarılmadan, Kırkgöze köyü mezarlığında kılınan namaz sonrası köy mezarlığına defnedildi.

'Cemaat defini duvar arkasından izledi'
Cenazeye Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Şimşek ailesinin çok sayıda yakını katılırken oluşabilecek her hangi bir sağlık sorunundan dolayı mezarlığa cemaatten kimse alınmadı. Cenaze cemaati ise defini duvar arkasından izledi. Cenaze namazının kılındığı sırada Selim Şimşek ve Sultan Şimşek'in aileleri gözyaşına boğuldu.
Antalya'da evinde ölü bulunan ailenin cenazeleri Erzurum'da toprağa verildi

Antalya, Erzurum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:14 Feci kazada hayatını kaybeden anne, baba ve bebekleri son yolculuğuna uğurlandı
18:05 Lojmanın çatısı alevlere teslim oldu
18:04 Bağdat'ta protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışma
18:07 Oğullarının nikah törenine gidiyorlardı, kaza sonrası araçları böyle sürüklendi
18:02 Rus uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 5 ölü, 8 yaralı
16:22 Otomobil 6 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü: Sıkışan çifti vatandaşlar kurtardı
16:22 Kardeşini öldürmekle suçlanan ağabey: Ayarlanan ifadeyi kabul ettim
21:51 Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
09:01 Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 18:17:00