09.07.2019 22:28
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Antalya'da evinde ölü bulunan kadın toprağa verildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde, evinde ölü bulunan kadının cenazesi, Denizli'de defnedildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, evinde ölü bulunan kadının cenazesi, Denizli'de defnedildi.
Çankaya Mahallesi'ndeki evinde komşuları tarafından dün ölü bulunan Funda Alacaoğlu'nun (37) cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesinin yaşadığı Denizli'ye getirildi.
Alacaoğlu'nun cenazesi, Ulucami'de ikindi vakti kılınan namazın ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, kadının babası Osman ve annesi Pakize Alacaoğlu ile kız kardeşi Zeynep Çiyim ve yakınları katıldı.
Bu arada fizyoterapist olduğu öğrenilen Alacaoğlu'nun ölümünün, kalp krizine bağlı gerçekleştiği belirlendi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde ikamet eden Funda Alacaoğlu'ndan haber alamayan komşuları, balkon kapısından girdikleri evde Alacaoğlu'nu yerde hareketsiz halde bulmuş, olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Kadının vücudunda morluklar tespit edilmesi üzerine ceset otopsi için adli tıp morguna kaldırılmıştı. Antalya'da evinde ölü bulunan kadın toprağa verildi
Kaynak: AA
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