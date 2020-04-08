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Antalya'da evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma çapaladı

Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evinden çıkamayan 84 yaşındaki çiftçinin tarlasını çapaladı, sobasını temizledi.

08.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:44
Antalya 'nın Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evinden çıkamayan 84 yaşındaki çiftçinin tarlasını çapaladı, sobasını temizledi.
Akseki Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Kovid-19 önlemleri nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını gidermek için yoğun çaba gösteriyor.
Bu kapsamda ihbarları anında değerlendiren görevliler, Belenalan Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki Kerim Çobanoğlu'un da yardımına koştu.
Jandarma ekipleri, Çobanoğlu'nun tarlasını çapaladı, evindeki sobayı temizledi.
Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, telefondan görüntülü görüşme gerçekleştirdiği Çobanoğlu ile bir süre sohbet etti.
Çobanoğlu, kendisine ulaşılarak mağdur edilmemesinden dolayı teşekkür ederek, "Allah, devletimize zeval vermesin." dedi. Antalya’da evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma çapaladı

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Antalya, Akseki, Kültür Sanat

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Antalya'da evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma çapaladı
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