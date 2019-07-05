05.07.2019 14:26
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Hırsızlıktan yakalanan kadının savunması şaşkına çevirdi!

Antalya'daki bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen kadın yakalanınca, "Fala bakarken benimle birlikte olmak istedi. Bende kabul etmeyince iftara attı" diyerek kendini savundu.

Antalya'da bir iş yerinde tırnakçılık yöntemi ile 1000 lira hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen kadın ifadesinde, "Fala bakarken benimle birlikte olmak istedi. Bende kabul etmeyince iftira attı" savunmasını yaptı.

Edinilen bilgiye göre dolandırıcılık olayı Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Olayın sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri sahibinin ifadesine başvurup, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler hırsızlık olayını Ü.U'nun gerçekleştirdiğini belirledi.

BİRÇOK SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınan Ü.U'nun birçok suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı. İfadesinde falcılık yaptığını söyleyen Ü.U., "Fala bakarken benimle birlikte olmak istedi. Bende kabul etmeyince iftara attı" savunmasını yaptı. Ü.U., ifadesinin ardından yüzünü kapatarak adliyeye sevk edildi.

Hırsızlıktan yakalanan kadının savunması şaşkına çevirdi!
Kaynak: İHA
antalya, 3. Sayfa

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