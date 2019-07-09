09.07.2019 13:42
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Antalya'da falez plajlara ilgi

Antalya

Antalya'da, falezlerin denizle buluştuğu noktada bulunan mavi bayraklı plajlar ilgi görüyor.

Antalya'da, falezlerin denizle buluştuğu noktada bulunan mavi bayraklı plajlar ilgi görüyor.
Muratpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erenkuş Falez Plajı ile başlayıp eski Lara yolu üzerindeki Konserve Koyu'na kadar sıralanan 5 plaj, günün ilk saatlerinden itibaren dolmaya başlıyor.
Seyahat dergilerinin, gezgin bloglarının, kent - yaşam sitelerinin "Antalya'nın görülmesi gereken plajları" listesine giren mavi bayraklı falez plajları, uygun fiyatlı hizmeti ve misafirlerine sunduğu konforla da dikkati çekiyor.
Günün ilk saatleriyle birlikte dolmaya başlayan plajlara, sadece Muratpaşa sakinleri değil kent merkezinde konaklayan turistler de ilgi gösteriyor.
Plajlarda cuma günleri hariç hafta içi her gün su cimnastiği gibi farklı etkinlikler de düzenleniyor.
Kaynak: AA
Muratpaşa, Antalya, Güncel

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